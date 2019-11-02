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Dini lider zinadan kırbaç yedi

Endonezya'nın Açe özerk bölgesinde Ulema Kurulu üyesi bir dini lider, zina suçu işlediği gerekçesiyle kırbaç cezasına çarptırıldı.

AA | 02.11.2019 - 10:54..
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Endonezya'da şeriat kurallarının uygulandığı tek eyalet olan Açe'de şeriat kanunlarının hazırlanmasına katkıda bulunan Ulema Kurulu'nun üyesi olan bir dini lider, zina yaptı.

Lider bu nedenle 28 kez kırbaçlandı.

Dini lider zinadan kırbaç yedi

EVLİ KADINLA İLİŞKİYE GİRDİ

Evli bir kadınla ilişkiye girmekle suçlanan Muhlis bin Muhammed'in aynı zamanda zina ile ilgili düzenlemelerin çıkarılmasına katkıda bulunan Açe Ulema Konseyi'nin de bir üyesi olduğu öğrenildi.

Dini lider zinadan kırbaç yedi

KADIN DA KIRBAÇLANDI

Muhlis bin Muhammed, 2005'ten bu yana kamuya açık alanda, halkın önünde kırbaç ile cezalandırılan ilk dini lider oldu. Bin Muhammed'le ilişkisi olduğu söylenen kadının geçtiğimiz eylülde bir plajın yakınlarındaki parkta yakalandıkları ve cezanın dün gerçekleştirildiği duyuruldu. Kadının da 23 kez kırbaçlandığı açıklandı. 46 yaşındaki dini lider, üyesi olduğu Ulema Konseyi'nden de atılacak.

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