Direk dansa devam! Seray Kaya bacaklarının son halini paylaştı

Kadrosunda Tuba Büyüküstün, Derya Pınar Ak, Seray Kaya, Rojbin Erden, Begüm Akkaya, Şirin Sultan Saldamlı ve Itır Esen gibi ünlü isimlerin yer aldığı “Sultana” filmi geçtiğimiz günlerde 45. İstanbul Film Festivali'nde ilk gösterimini yaptı.

DİREK DANSI

Filmde Tülay karakterine hayat veren Seray Kaya yeni projesinin prova görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Direk dansı eğitimi alan Kaya bacağındaki morlukları da gizlemedi.

Kaya, film öncesi aldığı derslerde yorgunluktan yürüyemeyecek hale geldiğini de dile getirmişti.

Yakın zamanda vizyona girmesi beklenen Sultan filmi pavyonda çalışan yedi farklı direk dansçısı kadının hayat hikayelerini ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.