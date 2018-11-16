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Direksiyon başında rahatsızlanan şoför faciayı önledi

Direksiyon başında beyin kanaması geçiren kamyon şoförü faciayı önledi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

İHA | 16.11.2018 - 14:29..
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Samsun'da hafriyat yüklü kamyonunun sürücüsü aracıyla seyir halindeyken beyin kanaması geçirdi. Sürücü, yolun ortasındayken direksiyonu sağa kırınca da bariyerlere çarparak durabildi.

Direksiyon başında rahatsızlanan şoför faciayı önledi

Hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen kamyon sürücüsünün direksiyonu sağa kırması, muhtemel bir facianın önüne geçti.

Direksiyon başında rahatsızlanan şoför faciayı önledi


FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Gelemen mevkisi Samsun Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs Gazisi olduğu öğrenilen Adil Kahraman, idaresindeki 55 BH 176 plakalı hafriyat yüklü kamyonla seyrederken direksiyon başında beyin kanaması geçirdi.

Direksiyon başında rahatsızlanan şoför faciayı önledi


Aracıyla yolun ortasında seyir halinde olan Adil Kahraman, bu sırada direksiyonu hafif sağa kırarak yolun kenarında bulunan bariyerlere çarparak durdu. Kaza yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan sürücü Kahraman'ın kazadan önce beyin kanaması geçirdiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Direksiyon başında rahatsızlanan şoför faciayı önledi


HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Adil Kahraman'ın beyin kanaması geçirdiği sırada aracın direksiyonunu sağa değil de sola kırması halinde kamyonunun refüjden karşı geride geçip başka araçlara çarpması ihtimalinin çok yüksek olduğu ve faciadan dönüldüğü öğrenildi.

Kamyonun yolun ortasındayken sürücünün beyin kanaması geçirip yolun kenarındaki bariyere çarpması ise güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

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