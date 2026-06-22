Dirk Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi ve kulüpte göreve başlamaya hazırlanıyor.

Daha önce Hollanda ekibi FC Dordrecht'te görev yapan Kuyt'ın pazartesi sabahı oyuncularla vedalaştığı ve İstanbul'a doğru yola çıktığı belirtilmişti.

Süreç beklenenden hızlı ilerledi ve Hollandalı teknik adam bugün İstanbul'a ulaştı.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

İstanbul'a inişinin ardından kısa bir açıklama yapan Kuyt, "Burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kuyt'ın, teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapması bekleniyor.

HAZIRLIKLAR HIZ KAZANACAK

Fenerbahçe cephesinde ise Hollandalı çalıştırıcının ekibe katılımıyla teknik heyetin güçlendirilmesi ve yeni sezon hazırlıklarının hız kazanması hedefleniyor.

FENERBAHÇE'DE 3 YIL OYNADI

2018 yılında futbolu bırakan 45 yaşındaki Kuyt, Feyenoord U19 takımıyla birlikte teknik direktörlük kariyerine başladı.

Kuyt, Hollanda'da ADO Den Haag, Beerschot, FC Dordrecht kulüplerinde görev aldı.

Hollandalı futbol adamı, oyunculuk kariyerinde 2012-2015 yılları arasında sarı-lacivertli takımın formasını giymiş ve Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline gelmişti.