Diş apsesi nedir

Diş apsesi, bakteriyel bir enfeksiyonun sonucunda dişleriniz veya diş etlerinizde oluşan irin birikintisidir. Diş apsesinin ana semptomu, apse bölgesinde şiddetli, zonklayan bir diş ağrısıdır.

BELİRTİLERİ NELER

Diş etinde meydana gelen kızarıklıklar, kötü ağız kokusu, sert yiyeceklerin ısırılması sonrası diş etinde kanama meydana gelmesi en belirgin belirtilerinden. Diş apse ağrısı, genellikle ani bir şekilde ortaya çıkar ve sonra birkaç saat ya da birkaç gün içinde giderek kötüleşir.

Diğer olası belirtiler arasında ise, diş veya dişinizin çevresinde hassasiyet, çok sıcak veya soğuk yiyecek / içeceklere karşı hassasiyet, ağızda hoş olmayan bir tat, ağzı açmakta güçlük yaşanması, yutma güçlüğü, uyku bozukluğu ve genel bir rahatsızlık hissi. Bazı durumlarda, diş apsesi yüzde lokal şişliklere veya boyunda lenf düğümlerine yol açabilir.

NEDEN OLUŞUR

Düzensiz diş fırçalama alışkanlığına bağlı kötü ağız içi hijyeni, diş hekimi kontrolleri yapılmayan ve genetik yatkınlığı olan kişilerde sıkça görülmektedir.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Hasta, önce bir diş eti uzmanının muayenesinden geçtikten sonra sorunun büyüklüğüne göre tedavi şekli belirlenir.

Bazen diş taşı temizliği sorunun çözümü için yeterli olurken bazen de diş taşı temizliği, küretaj ve flap operasyonlarını birlikte sıralı olarak, antibiyotik desteği ile birlikte uygulanması gerekebilir.