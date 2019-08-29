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Dış ticaret açığı geriledi

Dış ticaret açığı 2018 yılı Temmuz ayındaki 6 milyar 228 milyon dolar seviyesinden yüzde 46.54 oranında azalarak 3 milyar 330 milyon dolara geriledi.

AA | 29.08.2019 - 10:06..
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Türkiye İstatistik Kurumu ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Temmuz ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %7,9 artarak 15 milyar 160 milyon dolar, ithalat %8,5 azalarak 18 milyar 351 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 46,9 AZALDI

Temmuz ayında dış ticaret açığı %46,9 azalarak 3 milyar 192 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Temmuz ayında %70 iken, 2019 Temmuz ayında %82,6'ya yükseldi.

İHRACAT YÜZDE 15,2 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat %15,2, ithalat %4,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Temmuz ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %4,8 arttı, ithalat %9,1 azaldı.Dış ticaret açığı geriledi

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