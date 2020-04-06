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Dışarı çıkamayan torununa ahşaptan park yaptı

Rize'de yaşayan Mustafa Türk, evde canı sıkılan ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle parka götüremediği torunu için, atölyesinde yaptığı ahşap salıncak ve kaydırağı salonuna kurdu.

AA |
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Dışarı çıkamayan torununa ahşaptan park yaptı

Güneysu ilçesine bağlı Yeşilköy'de ikamet eden marangoz Mustafa Türk, 2 yaşındaki torunu Hatice Erva için atölyesinde ahşaptan birbirine bitişik kaydırak ve salıncak yaptı.

Kaydırak ve salıncağı aynı apartmanda yaşadığı oğlunun evinin salonuna kuran 58 yaşındaki Türk, torununun mutlulukla oynamasını da keyifle izliyor.

Dışarı çıkamayan torununa ahşaptan park yaptı

TORUNU DIŞARI ÇIKMASIN DİYE EVE PARK YAPTI

Mustafa Türk, torununun sürekli mahalledeki çocuk parkına gitmek istediğini söyledi.

Türk, koronavirüs tedbirleri nedeniyle yetkililerin uyarıları üzerine sokağa çıkmamaya, özellikle de torunlarını çıkartmamaya özen gösterdiklerini belirtti.

Dışarı çıkamayan torununa ahşaptan park yaptı

"2 GÜNDE SALINCAK VE KAYDIRAK YAPTIM"

Torununun yaşı küçük olduğu için parka gitme konusunda ısrar ettiğini, buna çözüm bulmak için bir süre düşündüğünü ifade eden Mustafa Türk, "Evimizin alt katında bulunan atölyemde ahşaptan salıncak ve kaydırak yapmaya karar verdim. 2 günde birbirine bitişik ahşap salıncak ve kaydırak yaptım. Bunu da evlerinin salonuna kurduk, şimdi orada gönlünce oynuyor." dedi.

Dışarı çıkamayan torununa ahşaptan park yaptı

"ÇOCUKLAR ARTIK DIŞARI ÇIKMAK İSTEMİYOR"

Hem Hatice Elva'nın hem de kendilerine yakın mesafede oturan diğer torunu 3 yaşındaki Nurzade'nin zaman zaman bir araya gelerek salonda adeta parktaymış gibi oynadıklarını söyleyen Türk, "Bu park evde iyi oldu. Çocuklar şimdi dışarıya çıkmak için çok ısrar etmiyorlar." diye konuştu.

Dışarı çıkamayan torununa ahşaptan park yaptı

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