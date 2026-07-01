Dişçi devri kapanacak: Robotlar tedaviye başladı

Dişçiye gitmekten hoşlanmayanlara müjde.

Yapay zeka, diş tedavilerine de el atmaya hazırlanıyor.

İsviçre'deki Basel Üniversitesi araştırmacıları, dişlerin kaplama öncesinde hazırlanmasını otomatik olarak gerçekleştirebilecek "MIR" (Miniature Intraoral Robot) adını verdikleri minyatür bir robot geliştirdi.

Yaklaşık bir şarap mantarı büyüklüğündeki cihazın gelecekte diş hekimlerinin işini kolaylaştırması ve hastaların daha az seansla tedavisini tamamlaması hedefleniyor.

Robotun çalışma sistemi tamamen dijital planlama üzerine kurulu.

Çalışma prensibi

İlk muayenede hastanın ağzı üç boyutlu olarak taranıyor ve bu veriler kullanılarak hem kaplama tasarlanıyor hem de robotun dişi hangi bölgelerden ne kadar aşındıracağı belirleniyor. Böylece kaplama üretimi daha erken başlatılabiliyor ve tedavi süresi kısalabiliyor.

MIR, hastaya özel hazırlanan bir ağız plağına sabitleniyor.

Motorlar ve kontrol sistemi ağız dışında bulunurken, robot esnek kablolar aracılığıyla çalışıyor. Bu sayede hasta başını hareket ettirse bile robot doğru konumunu koruyabiliyor.

Testler başarılı

Araştırma ekibi robotu, yapay diş modelleri ve diş minesine benzer sertlikte seramik malzemeler üzerinde test etti.

İlk aşamada geniş uçlu bir frezle dişin üst kısmı şekillendirilirken, ikinci aşamada daha ince bir uç kullanılarak yan yüzeyler hassas biçimde işleniyor. Testlerde robotun konum hatasının 0,2 milimetrenin altında olduğu açıklandı.

Şimdilik yalnızca laboratuvar ortamında test edilen robotun klinik kullanıma sunulması için çalışmalar devam ediyor.

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