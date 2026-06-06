Discord açılacak mı, ne zaman? Bakan Uraloğlu açıkladı

Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı bulunan mesajlaşma ve sesli arama platformu Discord’un yaklaşık 1.5 yıldır süren erişim engeli bilmecesi çözülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir programda Discord’un Türkiye’nin yasal taleplerini ve içerik kaldırma kriterlerini büyük oranda karşıladığını belirterek, platformun kısa süre içinde yeniden erişime açılabileceğinin sinyalini verdi.

Ekim 2024’te neden kapatılmıştı?

Discord, çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik gibi ağır suçlamalar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla Ekim 2024 tarihinde erişime engellenmişti.

Kapatılma kararının arkasındaki en büyük etken, platformun düzenleyici kuruluşlar ve devlet birimleri tarafından talep edilen kritik bilgileri ve verileri paylaşmayı reddetmesiydi.

Güvenlik açıklarının yarattığı endişeler, platforma Türkiye sınırları içinde tamamen kilit vurulmasına neden olmuştu.

1.5 yıllık süreçte Discord geri adım attı

Erişim engelinin ardından Türkiye pazarını kaybetmek istemeyen Discord yönetimi, Türk düzenleyici kurumları ile iş birliği yapmayı kabul etti.

Şikayete konu olan zararlı içeriklerin temizlenmesi ve yasal taleplerin yerine getirilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Geçtiğimiz Nisan ayında da Bakan Uraloğlu, platformda istenmeyen ve zararlı içeriklerin çıkarılması konusunda ciddi bir ilerleme kaydedildiğini doğrulamıştı.

Discord ne zaman açılacak?

Bakan Uraloğlu bugün katıldığı canlı yayında, Discord’un içerik çıkarma noktasında nihayet Türkiye’nin istediği kriterlere ve çizgiye geldiğini ifade etti.

Platformun yeniden açılması yönünde ilgili Bakanlar ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Uraloğlu, muhtemelen kısa bir müddet sonra erişim engelinin kaldırılacağını müjdeledi.

Henüz net ve resmi bir tarih telaffuz edilmemiş olsa da, bürokratik süreçlerin ardından Discord’un çok uzun sürmeden yeniden Türkiye'deki kullanıcılarına kavuşması bekleniyor.