Hayvanlar aleminin en güçlü iki hayvanı bu kez karşı karşıya geldi.

İnanılmaz görüntülerin adresi Afrika...

Bir fim yapımcısı, ekibi ile birlikte ülkede vahşi hayvanları görüntülemek isterken, çok nadir rastlanan bir olaya şahit oldu.

DİŞİ ASLAN İLE YAVRU FİL KAPIŞMASI

Yavrularına yemek götürmek isteyen bir dişi aslan, yavru file saldırdı. Tek eliyle fili devirmeye çalışan dişi aslan, bir süre böyle mücadele etti. İki güçlü hayvan arasındaki bu kapışmadan, yavru fil galip çıktı.

Fil avlamaya çalışan dişi aslan İZLE

Yavrularına yemek götüremeyen dişi aslan ise hemen olay mahallini terk etti.