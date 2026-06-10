Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Türk-Yunan ilişkileri ve bölgesel iş birliği konuları ele alındı.

Fidan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde olan deniz yetki alanları kanun taslağının ulusal bir mevzuat niteliği taşıdığını hatırlatarak Türkiye'nin uluslararası hukuka ve komşuluk hukukuna saygılı bir ülke olduğunu belirtti.

"TÜM KOMŞULARDAN AYNI SAYGIYI GÖRMEYİ BEKLİYORUZ"

Fidan, Türkiye'nin tüm komşulardan aynı saygıyı görmeyi beklediğini, bazı çevreler tarafından kanun metnine ilişkin olarak eksik bilgiye dayanan ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyecek çıkışlar yapılmasını yadırgadığını ve bu konuda daha sorumlu davranılmasını beklediğini vurguladı.

Doğu Akdeniz'in bir tırmanma değil iş birliği alanı olması gerektiğine dikkati çeken Fidan, Türkiye aleyhine ve bölgesel istikrara zarar verebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini kaydetti.