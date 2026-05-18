Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Sumud Filosu mesajı

Türkiye'den İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıya tepkiler yükseliyor.

Gazze'ye insani yardım için yola çıkan filo, uluslararası sularda İsrail tarafından saldırıya uğradı.

Saldırıya uğrayan tekneyle bağlantı kesilirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan açıklama geldi.

Bakan Fidan Berlin'de Alman mevkidaşı Johann David Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İSRAİL'İN SUMUD FİLOSUNA SALDIRISI: "KORSANCILIK"

Soykırımcı İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına değinen Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

“Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz.



Şu anda 25 gemiye müdahale edildiği tahmin edilmekte. Bunun literatürdeki adı korsanlıktır. Filodaki tüm aktivistlerin can güvenliği her şeyden önce gelmektedir.



Filoda vatandaşları olan bütün ülkelerle temas halindeyiz. Vatandaşlarımızın güvenli biçimde geri dönmesi için ilgili kurumlarımızla ve diğer ülkelerle çalışmaya devam ediyoruz”

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ

Bakan Fidan, açıklamalarının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“Bugün değerli dostumla ülkemizin stratejik hedefi olan Avrupa Birliği üyeliği sürecini de ele alma imkanımız oldu. Bizim Avrupa Birliği'nden temel beklentimiz Türkiye ile ilişkilerin ve AB'ye adaylık sürecimizin siyasi saiklerden bağımsız şekilde yürütülmesidir.



Kabul edilmesi lazım ki zamanın ruhu Türkiye-AB ilişkilerinin daha gerçekçi, stratejik ve sonuç odaklı bir zeminde el alınmasını gerekli kılmaktadır.



Türkiye'nin AB'nin savunma ve güvenlik erişimlerinden dışlanması, Avrupa'nın ortaya koyduğu güvenlik hedefleriyle çelişmektedir.



Türkiye'nin savunma sanayisi alanında katettiği mesafe, AB'nin kendi stratejik duruşunu hayata geçirmesi açısından Avrupa'nın elindeki en değerli imkanlardan biridir.”

ABD-İSRAİL İLE İRAN ARASINDAKİ SAVAŞ

“İran savaşında önceliğimiz ateşkesin muhafaza edilmesidir. Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır.



Çevremizdeki bütün savaşlarda bizim ilk refleksimiz, bir an önce bu savaşın durdurulması olmuştur.



Türkiye başından olduğu gibi bundan sonra da bu savaşın durması için elinden gelen çabayı her türlü platformda göstermeye devam edecektir.



Gazze'de ve Batı Şeria'da masumları hedef alan, Lübnan ve Suriye'ye kadar uzanan saldırganlık maalesef artık küresel bir tehdide dönüşmüştür.”