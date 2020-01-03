Dışişleri Bakanlığı Irak'a gidecekleri uyardı

ABD tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'da İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin yankıları sürüyor.

Dışişleri Bakanlığı da Irak'ya yaşayan ve Irak'a gitmeyi düşünen Türk vatandaşlarını uyardı.

''SEYAHATTEN KAÇININ''

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Irak’ta 3 Ocak 2020 günü yaşanan gelişmeler sonucunda, ülkede halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği ihtimali dikkate alınarak, vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde, Irak'a bu aşamada seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır.

''KALABALIKTAN UZAK DURUN''

Halihazırda Irak'ta bulunan vatandaşlarımızın ise, Bakanlığımızca yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları yararlı olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türk vatandaşlarının Konsolosluk Çağrı Merkezi ile T.C. Bağdat Büyükelçiliğine ulaşabilecekleri telefon numarası ile mail adresi de paylaşıldı.