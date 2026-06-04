Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in Batı Şeria'da genişleme kararına tepki

Gizli işgal devam ediyor.

İsrail Meclisi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilerek kurulan 59 yasa dışı yerleşime vergi muafiyeti getiren yasa tasarısını onayladı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisi'nde gece saatlerinde yapılan oylamada, tasarı 23 hayır oyuna karşı 32 evet oyuyla kabul edildi.

YENİ STATÜ TANIMLADILAR

Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Zvi Sukkot tarafından sunulan tasarı ile Smotrich'in yaşadığı yasa dışı Kedumim yerleşimi de dahil olmak üzere Utanç (Ayrım) Duvarı'nın doğusunda yer alan yaklaşık 59 yasa dışı yerleşime vergi muafiyetinden faydalanmasının önü açıldı.

Meclis'ten geçen tasarı ile "Doğu Çatışma Hattı Bölgesi" adıyla yeni bir statü de tanımlandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan son gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklamada geldi.

Yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria’da toprak gaspı amaçlı faaliyetlerini genişleterek ve yerleşimci terörünü teşvik ederek mevcut uluslararası çabalar ile iki devletli çözümün temellerini hedef almayı sürdürdüğü belirtildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

İsrail’in işgal ve ilhak politikalarının, bölgesel gerilimi daha da tırmandırmasına ve sahadaki kırılganlığı derinleştirmesine izin verilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Filistin halkının meşru haklarının ihlal edilmesinin engellenmesi için uluslararası toplumu hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.