Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'da yaşanan terör saldırısına ilişkin açıklama

Pakistan'da acı olay...

Beluçistan eyaletinde demir yolu hattında meydana gelen patlamada en az 23 kişinin hayatını kaybederken 70 kişi de yaralandı.

Polis, patlamanın trenin kentin kışla bölgesine doğru ilerlediği sırada meydana geldiğini belirtti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Beluçistan eyaletinde bugün bir yolcu trenini hedef alan terör saldırısında meydana gelen can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

"BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİMİZİ SUNUYORUZ"

Saldırının sert bir şekilde kınandığı ifade edilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu menfur saldırıyı en güçlü biçimde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.”

DAYANIŞMA VURGUSU

Bölgenin huzur ve istikrarını hedef alan bu tür saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, terörle mücadelede Türkiye ile Pakistan arasındaki dayanışma yinelendi.



