Dışişleri'nden İsrailli Bakan'a tepki: Lanetliyoruz

Gazze’ye insani yardım taşımak amacıyla uluslararası sivil toplum kuruluşları ve aktivistlerin bir araya gelerek oluşturdukları 'Küresel Sumud Filosu', 2025’ten itibaren birden fazla kez yola çıktı.

2026 Bahar Misyonu kapsamında Barselona’dan denize açılan filo, yardım malzemeleri ulaştırmayı hedefliyordu.

Filoda 30’dan fazla ülkeden yaklaşık 300-400 aktivist bulunurken İsrail askeri, filoyu uluslararası sularda müdahale ederek durdurdu.

ZORLA TUTTUKLARI AKTİVİSTLERE HAKARET ETTİ

Çoğu aktivist kısa süre sonra serbest bırakılsa da bir kısmı, İsrail tarafından alıkonuldu ve 'güvenlik hapishaneleri'ne nakledildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu hapishaneyi ziyaret etti.

Ziyarette Ben-Gvir, uluslararası hukuka aykırı şekilde zorla tutulan aktivistlere 'terörist' diyerek hakaret etti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in kaçırılan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlere hakaret etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada söz konusu görüntülerin lanetlendiği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"BARBAR ZİHNİYETİNİ TÜM DÜNYAYA BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR"

“İsrailli bir bakanın, İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz.



İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımın baş aktörlerinden olan söz konusu bakan, Netanyahu hükümetinin şiddet odaklı ve barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha alenen göstermiştir.



Alıkonulan vatandaşlarımızın ve diğer filo katılımcılarının derhal ve salimen serbest bırakılmaları için ilgili diğer ülkelerle beraber her türlü girişim yapılmakta olup, en kısa zamanda sonuç alınması için çabalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir.”