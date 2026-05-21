"Dışkı" çıkmıştı! Ünlü soda markasına baskın: Dolum tesislerinde...

Nestle, Fransa'da güvenlik güçleri ve denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskınları ve arama işlemlerini doğruladı.

Nestle'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlgili makamlarla tam bir işbirliği içinde çalışmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Radio France'ın haberine göre, söz konusu aramalar, bir tüketici hakları savunucusu grubun Paris Savcılığına "tüketiciyi yanıltma ve hile" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

"DOĞAL" STATÜSÜNÜ KAYBETMİŞTİ

Fransız Perrier markası, ülkede uzun süredir hukuki ve idari incelemelerin odağında yer alıyor.

Fransız medyasında 2024 yılında çıkan haberlerde, şirketin su kaynağındaki kirlenmeyi önlemek amacıyla yasal olarak izin verilmeyen filtreleme ve arıtma yöntemleri kullandığı iddia edilmişti.

Bu usulsüz işlemlerin ardından Perrier suları, Avrupa Birliği (AB) ve Fransa mevzuatına göre "doğal maden suyu" olarak sınıflandırılma statüsünü kaybetmişti.

2024 yılında Fransız basınında yer alan haberlerde, bazı su kaynaklarında dışkı kökenli bakteri tespit edildiği ve bu nedenle milyonlarca şişenin imha edildiği öne sürülmüştü.