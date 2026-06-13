Dişleriyle tuttuğu özel kemerle dünya şampiyonu oldu

Bursa’da yaşayan milli sporcu Esra Yüce, fizik tedaviyle başladığı yüzme serüvenini dünya şampiyonluklarına taşıyarak ilham veren bir başarı hikâyesi yazdı. Bedensel engeline rağmen azmi ve disiplinli çalışmasıyla uluslararası arenada Türkiye’yi temsil eden Yüce, elde ettiği derecelerle dikkat çekiyor.

FİZİK TEDAVİDEN DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA UZANAN YOL

Yaklaşık 10 yıl önce fizik tedavi amacıyla havuza yönlendirilen Esra Yüce’nin yeteneği, antrenörü İlyas Aziz tarafından fark edildi. Bu süreçten sonra profesyonel sporculuğa adım atan Yüce, kısa sürede Türkiye şampiyonlukları elde ederek milli takıma yükseldi.

Zamanla uluslararası yarışmalarda da önemli dereceler alan genç sporcu, performansıyla dikkat çekerek dünya şampiyonluğu seviyesine ulaştı.

DİŞLERİYLE TUTTUĞU KEMERLE ŞAMPİYONLUK

Esra Yüce’nin yarışlara hazırlanma sürecinde kullanılan özel ekipman, başarı hikâyesinin en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. Antrenör İlyas Aziz, sporcuya özel geliştirdikleri sistemi şöyle anlattı:

Sırtüstü yarışlarda başlangıç anında Esra’nın sabit kalması gerektiği için, terzide özel olarak tasarlanan bir emniyet kemeri kullanılıyor. Esra, kemerin bir ucunu dişleriyle tutarken, antrenör start anına kadar diğer ucunu kontrol ediyor. Yarışın başlamasıyla birlikte kemer bırakılarak sporcu suya açılıyor.

Bu özel yöntemle Esra Yüce, üç kez dünya şampiyonluğu elde etti.

“İSTİKLAL MARŞI’NI DUYMAK TARİF EDİLEMEZ”

Antrenör İlyas Aziz, elde edilen uluslararası başarıların kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, Türk bayrağının göndere çekildiği anların duygusal etkisini anlattı. Aziz, bu anların her antrenörün hayali olduğunu ifade etti.

AİLEDEN TAM DESTEK

Esra Yüce’nin babası Sinan Yüce ise kızının mücadelesiyle gurur duyduklarını belirterek, sporun hayatlarını olumlu yönde değiştirdiğini söyledi. Ailenin her aşamada genç sporcuya destek verdiği ifade edildi.

HEDEF 2028 LOS ANGELES PARALİMPİK OYUNLARI

Uluslararası başarılarını sürdüren Esra Yüce, yeni hedefini Paralimpik Oyunlar olarak belirledi. 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazanmak istediğini belirten milli sporcu, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüğünü söyledi.

Esra Yüce, elde ettiği başarıların ardından daha fazla engelli bireyin spora yönelmesini temenni ettiğini de vurguladı.