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Dispepsi nedir

Dispepsi hastaları, genellikle midede hazımsızlık ve şişkinlik nedeniyle doktora başvururlar.

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Dispepsi ile gastroenteroloji bölümü ilgilenir. Hastalar, karnın üst bölümü olan epigastriumda tekrar edici bir rahatsızlık hissiyle karşı karşıya kalır.

BAZI BELİRTİLERLE ORTAYA ÇIKAR

Bu rahatsızlık; erken doyma, iştahsızlık, bulantı, geğirme ve regürjitasyon gibi belirtilerle ortaya çıkar.  Ayrıca ülser, iritabl bağırsak sendromu, kronik pankreatit gibi nedenlerle kendini gösterebilir.

Dispepsi nedir

KAN TESTİ YAPILABİLİR

Doktor muayenesi ise şarttır. Bazı durumlarda doktorlar kan testi isteyip, bu rahatsızlığın nedenini araştırmak isteyebilir. Hatta yemek borusunu, mideyi ve bağırsakları daha iyi incelemek için endoskopi dahi isteyebilir.

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