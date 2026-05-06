Diyanet 2026 çeyiz desteği sonuçları açıklandı mı: 500 Bin TL çeyiz yardımı sorgulama ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle hayata geçirilen dev destek projesinde nihayet sona gelindi.

Evlilik yolunda ilk adımı atan ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle düğün tarihini belirleyemeyen binlerce genç için umut ışığı olan "İki İnsan Bir Hayat" projesinde değerlendirmeler tamamlanmak üzere.

31 Mart itibarıyla başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler, 500 bin TL değerindeki büyük desteğin kimlere verileceğine çevrildi.

Peki, Diyanet çeyiz yardımı başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13-31 Mart tarihleri arasında rekor başvuru alan 'İki İnsan Bir Hayat' projesinde değerlendirme süreci tamamlandı.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapılan duyuruya göre, ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlerin kaderini belirleyecek sonuçlar 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında ilan edilecek.

Sadece ihtiyaç sahibi ve belirli kriterleri taşıyan çiftlerin yararlanabileceği bu dev bütçeli yardımın sonuçları, TDV’nin resmi internet sitesi "tdv.org" üzerinden duyurulacak.