Diyanet: 27 Şubat itibariyle umre çıkışları durduruldu

Ülkenin başkentinde halk, marketlere akın etti. Gıda ve temizlik ürünleri kısa sürede tükendi.

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Fenerbahçe'nin de Ali Koç'un da yüzü gülmüyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün basketbol ve futbolda oynadığı maçları yerinden takip etti. Sarı-lacivertliler, iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.