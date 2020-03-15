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Diyanet: 27 Şubat itibariyle umre çıkışları durduruldu

Umreden dönenler, doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirildi.

AA | 15.03.2020 - 15:15..
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Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "27 Şubat 2020 itibariyle ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir. 20-30 günlük turlarla Suudi Arabistan’da bulunan ve dönüşü ileriki tarihlerde planlananların dönüşleri erkene alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

UMRECİLER KONTROLDEN GEÇİRİLDİ

Dün geceden itibaren umreden dönen yolculardan şüpheli bulunanların testleri yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Umre dönüşü sırasında yolcular, S.Arabistan'a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiştir."

Diyanet: 27 Şubat itibariyle umre çıkışları durduruldu


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