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Diyanet cuma namazı kıldırmaktan vazgeçti

Diyanet'in, Ankara'da seçilmiş kişilerle cuma namazı kılması büyük tepki toplayınca, bu hafta aynı organizasyon yapılmadı.

Haber Merkezi |
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Diyanet cuma namazı kıldırmaktan vazgeçti

Türkiye'de hızla yayılan korovirüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerde toplu şekilde namaz kılınmasını yasaklamıştı.

Vatandaşlar yasağa uyarken, Türkiye'de sadece Ankara Beştepe Millet Camii’nde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen kişilerle cuma namazı kılındı.

Diyanet cuma namazı kıldırmaktan vazgeçti

TELEFONLA OYNAYAN CEMAAT

Başta sosyal medyadan olmak üzere Diyanet'in bu kararı, tepkilere neden oldu.

Özellikle camide bir kişinin, cuma hutbesini dinlemek yerine telefonuyla oynaması tepkilerin odak noktası oldu.

Beştepe Millet Camii'nde cuma namazı kılındı

Diyanet cuma namazı kıldırmaktan vazgeçti

ÖZEL CUMA NAMAZI İPTAL

Diyanet'ten, "Bu ibadetin devam etmesi ve cuma namazına gidemediği için milletimizin yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilebilmesi adına az sayıda kişiyle cuma namazı kıldık." açıklaması yapılırken, bu hafta cuma namazı kılmak için herhangi bir organizasyon yapılmadı.

Diyanet cuma namazı kıldırmaktan vazgeçti

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