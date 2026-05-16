Diyanet duyurdu: 2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme tarihleri

Milyonlarca vatandaşın beklediği 2027 hac başvuru tarihleri açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, hem ilk defa kayıt yaptıracaklar hem de eski kaydını yenileyecekler için takvimi duyurdu.

Kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları, başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden kolayca yapabilecek.

İşte büyük heyecanla beklenen sürecin tüm detayları…

2027 HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açıklanan takvime göre, hacı adaylarının heyecanla beklediği süreç 18 Mayıs itibarıyla resmen başlıyor. Vatandaşlar, herhangi bir kuruma gitmek zorunda kalmadan ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini dijital ortamda, e-Devlet kapısı üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek.

Resmi duyuruya göre başvurular 19 Haziran tarihine kadar devam edecek.

HAC ÖN KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, evlerinden veya mobil cihazlarından dakikalar içinde başvurularını güvenle tamamlayabilecek. İşlemleri gerçekleştirmek için şu adımların izlenmesi gerekiyor:

T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresine veya e-Devlet mobil uygulamasına giriş yapılır.

Arama çubuğuna Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yer alan "Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü" yazılır.

İlgili sekmeden "Hac Ön Kayıt" veya "Hac Kayıt Yenileme" seçeneği tıklanarak gerekli bilgiler doldurulur ve işlem güvenle sonlandırılır.