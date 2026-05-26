Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Arafat'ta vakfe duası yaptı

Hacı adayları, Kurban Bayramı'na kısa süre kala kutsal topraklardaki ibadetlerine devam ediyor.

Milyonlarca hacı adayı son hac farizalarını yerini getirmek üzere Arafat'a gitti.

VAKFE DUASI YAPTI

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Arafat'a vakfe duası yaptı.

Arpaguş, bu yıl da Arafat'ta bulundukları için Allah'a şükrederek, dualarının kabul edilmesini diledi.

ŞEYTAN TAŞLAMAK İÇİN 49 TAŞ TOPLAYACAKLAR

Arafat vakfesi ve duasının ardından Müzdelife bölgesine geçecek hacı adayları, burada şeytan taşlamak için 49 taş toplayacak.

Akşam ve yatsı namazlarını cem-i tehir yöntemiyle birlikte kılacak hacı adayları, Müzdelife vakfesinin ardından kafileler hâlinde Mina’ya yürüyecek.

AKABE CEMRESİ'NE 7 TAŞ ATILACAK

Mina’ya ulaşıldığında yalnızca “Büyük Şeytan” olarak adlandırılan Akabe Cemresi’ne 7 taş atılacak.Hacıların kurbanları, vekâlet yoluyla hac organizasyonu tarafından kestirilecek.

Tıraş olup ihramdan çıkan hacılar, Kâbe’de ziyaret tavafını yaptıktan sonra haccın sayını yerine getirecek.

Bayramın ikinci ve üçüncü günü öğle vaktinden sonra sırasıyla Küçük, Orta ve Büyük Cemrelere 7’şer taş daha atılacak.