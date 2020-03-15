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Diyanet İşleri Başkanı, umreden dönenleri uyardı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen vatandaşları, hem kendi sağlıkları hem de çevresindeki insanları korumak için 14 gün evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri uyarısı yaptı.

İHA | 15.03.2020 - 03:30..
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Diyanet İşleri Başkanı, umreden dönenleri uyardı

Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş açıklamasında, umreden dönen vatandaşların 14 gün boyunca evden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri gerektiğini hatırlattı.

OTELLERDE TEMİZLİK YAPTIRILDI

Umre ibadeti nedeniyle Suudi Arabistan’da bulunanlara broşürler dağıtıldığını ve bilgilendirildiğini anlatan Erbaş, Mekke ve Medine’deki otellerde temizlik yaptırıldığını söyledi.

"KUL HAKKINA GİRMEYİN, 14 GÜN KURALINA UYUN"

Erbaş, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Bugün Umreden son 5300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu bir KUL HAKKIDIR. Lütfen uyalım."

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