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Diyanet İşleri Başkanlığı ek ders ücretlerinde değişiklik

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen eğitim faaliyetlerindeki görevliler üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak, ek ders ücretinden yararlandırılacak.

DHA |
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Diyanet İşleri Başkanlığı ek ders ücretlerinde değişiklik

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen eğitim faaliyetlerindeki görevlilerin, ek ders saatlerine ilişkin kararda değişikliğe gidildi.

GÖREVLERİNİ YAPMIŞ SAYILACAKLAR

Buna göre; Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen eğitim faaliyetlerindeki görevliler üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak, ek ders ücretinden yararlandırılacak.

DAHA SONRA GÖREV VERİLİRSE ÜCRET ALMAYACAKLAR

Bu kapsamda ödeme yapılanlar, bir aylık ders görevlerini geçmemek üzere kurslara ara verilen günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevleri kadar kendilerine daha sonraki günlerde ek ders görevi verilmesi halinde bu görevleri ayrıca ücret ödenmeksizin yerine getirmekle yükümlü olacak.

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