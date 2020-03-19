Diyanet: Kandil gecesi camiler kapalı olacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın imzasıyla, 81 il müftülüğüne yazı gönderildi.

Yazıda, koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı cuma namazı ile vakit namazlarının cemaatle kılınması hususunda alınan kararla ilgili oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için alınacak yeni tedbirler bildirildi.

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CAMİLER, KANDİL GECESİ KAPALI

Bu kapsamda alınan tedbirler sona erinceye kadar ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an Kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapalı tutulacağı ve cuma namazı için sala okunmayacağı duyuruldu.

DİNİ HASSASİYETLERİ İSTİSMAR EDENLER...

Bazı kişilerin, vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ettiğinin ve camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediğinin tespit edildiği belirtildi.

Yazıda, İslam’ın ana gayelerinden birinin insanın can güvenliğini sağlamak olduğuna ve İslam hukukunun "zararı önlemek fayda sağlamaktan daha önemlidir" temel ilkesine dikkat çekildi.

İNSANİ VE VİCDANİ SORUMLULUK

Öte yandan, “Vatandaşlarımızın sağlığını korumayı, bilhassa yaşlılarımızın can güvenliğini sağlamayı hedefleyen ve muhtemel zararları önlemeye yönelik olan bu kararların uygulanması insani ve vicdani bir sorumluluktur.” ifadelerine yer verildi.

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