Diyanet, sigarayla mücadelede kararlı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında yapılan protokol kapsamında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde 4-6 Yaş Grubu Kur'an kursu öğreticilerine yönelik, "Temel Afet Bilinci" konulu seminere katıldı.

Erbaş, İslam inancına göre, kişilerin ve kurumların görev ve sorumlulukları kapsamında insanların din, can, akıl, nesil ve malının korunması için çalışması gerektiğini belirtti.

"2019'DA DEPREMDEN KİMSE ÖLMEDİ AMA..."

İnsan hayatına sadece deprem, yangın ve sel gibi olayların zarar vermediğine dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti: "AFAD Başkanımızda rakamlar vardır. Türkiye'de 2019'da depremden kimse ölmedi ama sigaradan bir yılda 100 bin kişi öldü. Küsuratı da var, ben 100 bin diyorum. Bir yılda sigaradan ölenlerin sayısı, belki de bir asırda depremden ölenlerin sayısına bedel. Bu ne korkunç bir düşmandır, felakettir.

"GÜNDE 300 KİŞİ SİGARADAN ÖLÜYOR"

Afet bizim elimizde olmayan deprem, sel ve yangın gibi şeyler ama günde 300 kişi sigaradan ölüyor. Buna karşı tedbir almak da bizim vazifemiz."