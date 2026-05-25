Diyanet yanıtladı: 10 soruda vekaletle kurban kesimi

Müslüman alemi için büyük bir öneme sahip Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı...

27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp, 30 Mayıs Cumartesi sona erecek bayram için kurbanlıklar da bakılmaya başlandı.

VEKALETLE KURBAN KESİMİ

Müslümanların Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesme süreci, Kurban Bayramı süresince gerçekleştirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin, Filistin'de ise 15 bin lira olarak belirledi.

10 SORU 10 CEVAP

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan alınan bilgilerle, vekaletle kurban organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlar, 10 soruda derlendi.

1 - Vekaletle kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Kurbanlıklar, mutlaka kurban kesim günleri içerisinde kesilmelidir.

Hanefi mezhebine göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder, bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Şafii mezhebine göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir.

2 - Vekaletle kurban kesimi nasıl yapılır?

Vekaletle kurban kestirmek isteyen kişinin, kesimi yapana vekalet vermesi gerekir.

Eğer kurban ibadetinin yerine getirilmesi hususunda bir kurum aracı kılınıyorsa bu durumda kurbanın satın alınması, kesilmesi ve dağıtılması gibi hususlarda kapsamlı bir vekalet verilmelidir.

3 - Vekaletle kurban kesimi kimin adına olmalı?

Hayvan, kurban niyetiyle ve vekalet veren kişi adına kesilmelidir.

4 - Kurban yurt dışında kesilebilir mi?

Kurban kesimi, yurt içinde yerine getirilebileceği gibi yurt dışında da yerine getirilebilir.

Bununla birlikte, imkanlar ölçüsünde kurbanın yurt içinde kesimine öncelik verilmelidir.

5 - Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardaki kurban hisseleri nasıl olmalı?

Küçükbaş bir hayvana birden fazla kişinin ortak olması ya da büyükbaş bir kurbanlığa 7'den fazla kişinin hissedar olması caiz değildir.

Aynı hisseye birden fazla kişinin ortak olması halinde kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Bu sebeple bir hissenin birden fazla kişiye satılması gibi bir yanlışa düşülmemelidir.

6 - Hayvan kesim ücretleri veya organizasyon giderleri kurbanlıklardan karşılanabilir mi?

Hayvan kesim ücretleri veya organizasyon giderleri, kesilen kurbanlık hayvanların etleri, derileri veya sakatatından karşılanmamalı, bunlar ayrıca ödenmelidir.

7 - Hisse sahipleri belirlenmeden topluca kurban kesilebilir mi?

Hissedarlar belirlenmeden hayvanların topluca kesilmesi caiz değildir.

Henüz kesim yapılmadan her bir hissedar, kurban edilecek bir büyükbaş hayvanın en az 7'de bir hissesine kaydedilerek belirlenmeli ve hayvan, belirlenen hissedarlar adına vekaleten kesilmelidir.

8 - Kurban eti satılabilir mi?

Kurban etlerinin satılıp başka amaçlar doğrultusunda kullanılması doğru değildir.

Vekaletle kurban kesen kuruluşlar, kesim öncesi henüz organize aşamasında kurban etlerinin satımını planlamamalıdır.

Ticari kuruluşlar, kurban organizasyonu kapsamında et satımını çağrıştıran uygulamalardan uzak durmalıdır.

9 - Kurban etinin tamamı hissedarlara mı verilmeli?

Kuruluşlar, vekaletlerini aldıkları kişiler adına kestikleri kurban etlerinin tamamını ya hissedarlara ya da vekalet şartlarına uygun olarak onların izin verdiği yerlere ulaştırmalıdır.

Hissedarlar, kurban hissesinin tamamına sahip olmalı, kuruluşlar fazla hisse toplayabilmek için hisse fiyatını düşük ilan ederek kendi kaynaklarından ilave ücret ödememelidir.

10 - Hissedarlara başka hisselerden kurban eti verilebilir mi?

Kurban etlerinin sahiplerine verilmesi üzerine anlaşma yapıldıysa, etlerin karıştırılmaması ve her hissedara kendi kurbanının etinin verilmesi gerekir.

Çünkü bu hisseler, vekalet verenlerin mülkiyetinde olduğundan yapılacak her türlü tasarruf onların izni ve onayına bağlıdır.