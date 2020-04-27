Diyanet'ten Ankara Barosu hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, Ramazan ayının ilk cuma hutbesinde koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı konuşmada, "Eşcinselliği, gay'liği, lezbiyenliği" İslamın haram kabul ettiğini belirterek lanetli olduğunu söylemişti

Ankara Barosu ise bu sözler üzerine rahatsız olup, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kınayarak, çirkin ifadeler barındıran bir açıklamada bulundu.

Baro tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ALDIĞINIZ İBRETSE"

"Şaşkınlığımız; sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın, bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir. Aldığımız ibretse, anılan şahsın içinde bulunduğu takvim yılında yaşamasına rağmen bundan sekiz-dokuz nesil önceki büyükleriyle aynı zihinsel ve dogmatik sınırlara sahip olmak için insan onuruna karşı gösterdiği büyük direnişten kaynaklanmaktadır.

ONA HAK VEREN ZİHNİYET...

Görevde olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatıp kadın düşmanlığının manevi zeminini dini söylemlerle meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın deprem, LGBTİQ+, kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda 'cadı' diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır. Anılan şahsı ve ona hak veren zihniyeti büyük bir şaşkınlık ve ibretle kınadığımızı tüm kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

DİYANET HAREKETE GEÇTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu yöneticileri hakkında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a yönelik açıklama nedeniyle soruşturma başlattı.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da, Ali Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulduğu duyuruldu.

Ali Erbaş: İslam eşcinselliği lanetliyor