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Diyanetten nikotin bandı fetvası

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Ramazan ayı öncesi fetvada bulunarak, nikotin bandının oruç bozmadığını açıkladı.

AA | 06.05.2019 - 02:52..
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asd

Sigara bağımlılığından kurtulmak için kullanılan tedavi yöntemlerinden biri olan nikotin bantları, sigara bağımlılarının uzun dönemdir başvurduğu çözümler arasında yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilen bir fetvada, nikotin bantlarının orucu bozmadığı ifade edildi.

"NİKOTİN BANDI ORUÇ BOZMAZ"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, nikotin bantlarının orucu bozup bozmayacağına ilişkin bir soruya şu fetvayı verdi:

"Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir. (Bak. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî', II, 98; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 366-367)"

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