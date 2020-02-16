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Diyanet'ten pazar alışverişi konusunda tavsiyeler

Diyanet İşleri Başkanlığı, aylık olarak yayımladığı dergide, pazar alışverişlerinin akşam saatlerinde yapılması tavsiyesinde bulundu.

Haber Merkezi | 16.02.2020 - 18:51..
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Diyanet'ten pazar alışverişi konusunda tavsiyeler

Diyanet İşleri Başkanlığı her ay yayımladığı 'Aile' adlı dergide 'Tasarruflu pazar alışverişi nasıl yapılır?' başlılı bir yazı paylaştı.

Pazar alışverişi konusunda tavsiyeler verilen yazıda "Akşama doğru ürünlerin fiyatı düşeceğinden akşam pazarını değerlendirebilir, daha az masrafla daha çok alışveriş yapabilirsiniz." ifadesi kullanıldı.

Dergide yer alan pazar alışverişi tavsiyeleri ise şöyle:

"Alışverişe çıkmadan önce mutlaka bir liste yapmalı ve listenize sadık kalmalısınız. Pazar alışverişinin altın kurallarından biri de tüm fiyatlara göz atmaktır. Eğer tüm pazar alanını gezip fiyatlara hâkim olursanız en uygun alışverişi yapmış olursunuz."

"Akşama doğru ürünlerin fiyatı düşeceğinden akşam pazarını değerlendirebilir, daha az masrafla daha çok alışveriş yapabilirsiniz."

"Aynı pazarcının tezgâhından düzenli olarak alışveriş yaptığınız takdirde pazarcı taze ve kaliteli ürünlerini seçip size uygun bir fiyata verecektir."

"Ürünleri taşırken hem alışveriş yapmak hem de poşetlere hakim olmak oldukça güç olduğundan bir pazar arabası edinip çok daha konforlu bir alışveriş yapabilirsiniz."

Diyanet'ten pazar alışverişi konusunda tavsiyeler

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