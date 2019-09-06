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Diyarbakır anneleri, HDP'li vekile tepki gösterdi

HDP Milletvekili Saliha Aydeniz, çocukları için oturma eylemi yapan annelerin yanından "Kolay gelsin" diyerek geçip gitti; anneler isyanlarını bir kez daha haykırdı.

İHA | 06.09.2019 - 13:01..
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Diyarbakır anneleri, HDP'li vekile tepki gösterdi

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 4’üncü günde, 11’e yükseldi.

"YANIMIZDAN GEÇİP GİDİYORLAR"

HDP il binası önünde eylem yapan ailelerin kaldırılması için güvenlik güçleriyle konuşan HDP’li Milletvekili Saliha Aydeniz, il binasına girerken ailelere Kürtçe “Merhaba, kolay gelsin” dedi. Ailelerin Aydeniz’e tepki göstermesi üzerine, kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

HDP'li milletvekilin 'Kolay gelsin' sözüne ailelerden tepki VİDEO

Anneler ise; "Geliyorlar, 'Kolay gelsin' diyip geçip gidiyorlar. Çocuklarımızı verin bize." diye seslendi.

Ailelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor.

Diyarbakır anneleri, HDP'li vekile tepki gösterdi

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