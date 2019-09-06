1 Telefon satan esnafa batarya dayağı Bataryasının çalındığını iddia eden bir kişi, telefonunu tamir eden esnafa saldırdı. Esnaf, yüzünden ve elinden yaralandı.

2 Diyarbakır anneleri, HDP'li vekile tepki gösterdi HDP Milletvekili Saliha Aydeniz, çocukları için oturma eylemi yapan annelerin yanından "Kolay gelsin" diyerek geçip gitti; anneler isyanlarını bir kez daha haykırdı.

3 Burdur'da oğlunu arayan kadın, akıma kapılarak öldü Üvey babasıyla tartışıp evden çıkan oğlunu aramak için komşusunun tarlasına giden kadın, yaban domuzları için kurulan tellere temas edince akıma kapılıp, yaşamını yitirdi.

4 Hindistan'da 73 yaşındaki kadın doğum yaptı Andhra Pradeş eyaletinde yaşayan Mangayamma Yaramati, 73 yaşında ikiz doğurdu.

5 Galatasaray'ın Fatih Terim savunması hazır Fatih Terim'in aldığı 4 maçlık cezaya itiraz edecek olan Galatasaray, Ali Koç, Fikret Orman ve Hasan Kartal'ın daha önce yaptığı açıklamaları örnek gösterecek.

6 Gareth Bale: Günah keçisi ilan edildim Yaz transfer döneminde Real Madrid'den ayrılması beklenen ancak son anda takımda kalan Galli yıldız, kulüp ve kendisi arasındaki kargaşanın devam edeceğini söyledi.