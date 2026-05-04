Diyarbakır esnafı, Amedspor'un Süper Lig'e çıkmasından memnun

Cumartesi günü 1’inci Lig’in son haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amedspor, tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi.

Bu durum kentte büyük sevinç yaratırken esnaf, bu başarının ekonomik yansımalarına odaklandı.

Esnaf, Süper Lig ile birlikte şehirde ciddi bir hareketlilik yaşanacağını belirterek, farklı şehirlerden gelecek taraftarların da Diyarbakır ekonomisine büyük katkı sunacağını kaydetti.

"ÇOK BÜYÜK SEYİRCİ POTANSİYELİ VAR"

Esnaf Kenan Aksu, “Diyarbakırspor olur, Diyarbekirspor olur, Amed Sportif Faaliyetler olur; Diyarbakır'ın herhangi bir takımının zaten Süper Lig'de olması gerekiyor. Yani böyle büyük bir şehrin, böyle önemli bir şehrin Süper Lig'de olması gerektiğini her zaman söylüyorduk. Zaten turizm açısından da Diyarbakır önemlidir.

Diyarbakır da her konuda, turizmde, ekonomide, süper lige çıkacak. Maçlara çevre illerden hatta batıdan da gelecekler. Bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçını izleyemeyenler Diyarbakır'a gelecekler. Çok büyük bir seyirci potansiyeli var. Bu da kentin ekonomisine çok büyük katkısı olacak.” dedi.

"DİYARBAKIR'IMIZIN EKONOMİSİ ŞAHLANACAK"

Diyarbakır’ın ekonomisinin şahlanacağını belirten esnaf Hülya Körken ise “Tabii ki Diyarbakır ekonomisine katkıları olacak. Buyursunlar gelsinler. Diyarbakır kadim bir şehrimiz. Turistlerin gelip de görmek istedikleri bir şehir. Bizim misafirperverliğimiz zaten biliniyor. Biz de onları sevgiyle kucak açar, Diyarbakır'ın yöresel lezzetlerini tatmaları için bekleriz.

Diyarbakır'ı görmeyenler, gelmeyenler var. Hepsi buraya gelsinler, buyursunlar. Biz misafirleri severiz. Hepsi bizim kardeşimizdir. Bütün memleketi, Türkiye'nin bütün memleketinden gelenleri sevgiyle kucaklıyoruz. Diyarbakır'ımızın ekonomisi şahlanacak.” diye konuştu.

‘BÜTÜN DİYARBAKIR ESNAFININ YÜZÜ GÜLÜYOR’

Tüm esnafın yüzünün güldüğünü söyleyen Mehmet Barut da şunları söyledi:

“Gelen bütün misafirler illaki burada bize katkı sunacaklar. Ekonomimiz de bu arada süper olacak inşallah. Diyarbakır'ın ekonomisi canlanacak. Bütün Diyarbakır'ın esnafının yüzü gülüyor.

3 gün önce hepsi somurtuyordu. Şimdi kime selam verdiysem hepsi mutludur. Trabzon'dan, İstanbul'dan, Kayseri'den, Mardin'den, Van'dan her taraftan buraya büyük takımlar geldiği zaman misafirler gelecek.

Otelciler kazanacak, lokantacı kazanacak, hediyelik eşya satanlar kazanacak. Kazanan insanlar mutlu olur. Ekonomi iyi olduğu zaman herkes mutlu olur.”