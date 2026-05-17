Diyarbakır merkezli 23 ildeki uyuşturucu operasyonunda 279 tutuklama
Diyarbakır merkezli 23 ilde 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen narkotik operasyonuna ilişkin son durumu sanal medya hesabından paylaşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, “Gözaltına alınan 322 şüpheliden 279’u tutuklandı, 27’si hakkında adli kontrol kararı verildi” dedi.
Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor...
14 Mayıs’ta Diyarbakır merkezli 23 ilde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.
SON DURUMU PAYLAŞTI
Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin son durum, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı.
''322 ŞÜPHELİDEN 279'U TUTUKLANDI''
Murat Zorluoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlerimizin geleceğini karartan uyuşturucuyla mücadelemiz kapsamında, 14 Mayıs’ta kapsamlı bir operasyon gerçekleştirmiştik.
Operasyonda gözaltına alınan 322 şüpheliden 279’u tutuklandı, 27’si hakkında adli kontrol kararı verildi, 16’sı da serbest bırakıldı.
Diyarbakır’da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamaya kararlıyız." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)