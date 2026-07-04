Diyarbakır merkezli 6 ilde 1 milyar TL'lik dolandırıcılık operasyonu

Organize suç örgütlerine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor...

İçişleri Bakanlığı, bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik düğmeye basıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 27 şüphelinin banka hesaplarında 1 milyar TL'lik bir para hareketliliğinin de tespit edildiği öğrenildi.

1 MİLYAR LİRALIK PARA HARKETLİLİĞİ

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Diyarbakır merkezli 6 ilde kamu kurum ve kuruluşlarının adını ve nüfuzunu kullanarak vatandaşlarımızı dolandıran Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı.



MASAK incelemeleri sonucunda şüphelilerin 1 milyar TL para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.”

"VATANDAŞLARIMIZI DOLANDIRDIKLARI TESPİT EDİLDİ"

“Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıkları, MASAK ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; dernek, federasyon ve konfederasyon gibi yapılanmaları kullanarak faaliyet gösterdikleri, devlet kurumlarında işe yerleştirme, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından kura dışı konut tahsis ettirme, silah taşıma/bulundurma ruhsatı temin etme, yazılmış trafik idari para cezalarını sistemden sildirme, yurt dışına gönderme, çeşitli resmi işlemleri yaptırma gibi vaatlerde bulunarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.”

KARARLILIK MESAJI

“Şehirlerimizin huzurunu bozan, vatandaşlarımızı dolandıran hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.”