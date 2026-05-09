Diyarbakır ve Mersin’de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 87 tutuklama

Halk sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor.

İçişleri Bakanlığı, bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Diyarbakır ve Mersin’de, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 90 şüpheliden 87'si tutuklanırken 216 kilogram uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği bildirildi.

"90 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Diyarbakır ve Mersin’de, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 216 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 90 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 87'si tutuklandı. 3’ünün işlemleri devam ediyor.”

2 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

“Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; 79 asayiş timi, 6 Komando timi olmak üzere toplam 467 Jandarma personeli ve 7 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin katılımıyla Diyarbakır ve Mersin’de operasyonlar düzenlendi.”

BAKANLIKTAN KARARLILIK MESAJI

“Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.



Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.”