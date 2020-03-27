Diyarbakır’da 114 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

BÜYÜK OPERASYON

Bu kapsamda 21-25 Mart tarihleri arasında Diyarbakır merkez, Bismil ve Silvan ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 114 kilo 299 gram esrar maddesi ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon sonucu gözaltına alınan 9 şüpheliden 7’si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartı ile 1 şüpheli de yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.