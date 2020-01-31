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Diyarbakır'da 116 operasyonda 933 kilogram esrar ele geçirildi

Gözaltına alınan 148 şüpheliden, 40'ı tutuklanırken, 15 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA | 31.01.2020 - 10:02..
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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu maddenin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımı ile terör örgütlerinin finansal kaynak sağlamasının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1-25 Ocak'ta kent merkezi ve ilçelerinde 116 operasyon düzenlendi.

Diyarbakır'da 116 operasyonda 933 kilogram esrar ele geçirildi

933 KİLOGRAM ESRAR

Operasyonlarda 342 kilo 214 gram toz esrar, 591 kilo 209 gram kubar esrar, 10 kilo 720 gram eroin, 7 bin 505 uyuşturucu nitelikte hap, 1 kilo 419 gram metamfetamin, 18 gram kokain, 153 gram sentetik uyuşturucu, 12 gram plaka esrar, 13 sentetik ecza ve 12 bin 280 lira ele geçirildi, 163 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır'da 116 operasyonda 933 kilogram esrar ele geçirildi

40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 148 şüpheliden 40'ı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 108'i serbest bırakıldı. Firari 15 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Diyarbakır'da 116 operasyonda 933 kilogram esrar ele geçirildi

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