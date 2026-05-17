Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya Asar evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

15 Mayıs’ta Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Harabe Mahallesi’nde, yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulunan Hülya Asar için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hülya Asar’ın karnından tabancayla vurulduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kızın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AİLE ÜYELERİ SERBEST

Olay yerindeki tabancaya el konulurken bazı aile üyeleri, jandarma tarafından ifadeye götürüldü. İfadelerinin ardından aile üyelerinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hülya Asar’ın cenazesi, yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.