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Diyarbakır'da 16 yaşındaki sürücü kazada can verdi

Niğde'de hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü 16 yaşındaki Eren Kızıltepe, hayatını kaybetti.

Ensonhaber / DHA
Diyarbakır'da 16 yaşındaki sürücü kazada can verdi
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Niğde'de korkunç kaza.

 Amas Yolu Sokak'ta E.A. yönetimindeki hafif ticari araç ile Eren Kızıltepe'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole devrilirken, Kızıltepe ise yola savruldu.

KURTARILAMADI

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Kızıltepe, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kızıltepe'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)