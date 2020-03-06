Diyarbakır'da 5 kilo patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik operasyon düzenledi.

Bismil ilçesindeki operasyonda, toprağa döşenmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda ayrıca 1 adet alıcı verici, 3 adet elektrikli kapsül, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 46 adet 9 çarpı 19 çapında fişek, 8 adet 7 çarpı 65 çapında fişek, 30 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 1 adet hafıza kartı ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen malzemeler ile irtibatlı olduğu ve eylem arayışı içerisinde olduğu tespit edilen 8 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

5 Mart'ta adli mercilere sevk edilen şahıslardan 2’si tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 şüphelinin de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.