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Diyarbakır'da 5 kilo patlayıcı ele geçirildi

Güvenlik güçlerinin, yurt içinde terör örgütlerine yönelik operasyonu devam ediyor.

İHA | 06.03.2020 - 11:24..
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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik operasyon düzenledi.

Bismil ilçesindeki operasyonda, toprağa döşenmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda ayrıca 1 adet alıcı verici, 3 adet elektrikli kapsül, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 46 adet 9 çarpı 19 çapında fişek, 8 adet 7 çarpı 65 çapında fişek, 30 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 1 adet hafıza kartı ele geçirildi.

Diyarbakır'da 5 kilo patlayıcı ele geçirildi

Operasyonda ele geçirilen malzemeler ile irtibatlı olduğu ve eylem arayışı içerisinde olduğu tespit edilen 8 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

5 Mart'ta adli mercilere sevk edilen şahıslardan 2’si tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 şüphelinin de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Diyarbakır'da 5 kilo patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır'da 5 kilo patlayıcı ele geçirildi

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