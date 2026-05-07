Diyarbakır'da alkollü baba ve oğlu dehşet saçtı: 590 bin lira ceza yediler

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde baba O.U. ile oğlu U.U., alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçti.

Bir süre sonra polis kontrol noktasını fark eden ikili, ekiplerden kaçmaya başladı.

POLİS ARACI TAKİBE ALDI

Polis ekipleri kaçan şahısları yakalanması için aracı takibe aldı.

Bu sırada otomobilde bulunan U.U., alkol şişelerini bir bir araçtan atmaya başladı.

Yaklaşık 10 dakikalık kovalamacanın ardından araç polis ekiplerince durduruldu.

Otomobilden indirilen O.U. ile U.U.'nun GBT'si yapıldı.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Bu sırada U.U., polis ekiplerinden kaçmaya yeltenirken güvenlik güçlerince tekrar yakalandı.

Yapılan incelemede O.U.'nun yine alkollü araç kullanması nedeni ile ceza aldığı ve ehliyetine el konulduğu belirlendi.

TUTUKLANDILAR

O.U.'ya alkollü ve ehliyetsiz araç kullanma nedeni ile 590 bin lira idari para cezası kesilirken, baba ve oğul polis mukavemet suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.U. ve U.U., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.