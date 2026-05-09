Diyarbakır'da alkollü yakalanan kadın sürücü sinir krizi geçirdi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dün akşam ilginç anlar kaydedildi.

Turgut Özal Bulvarı'nda trafik polisleri uygulamada bir otomobil durdurdu.

HEM EHLİYETSİZ HEM DE ALKOLLÜ

Yapılan kontrollerde, sürücünün alkollü olduğu ve daha önce ehliyetine el konulduğu belirlendi.

Kimliği belirsiz kadın, işlem yapmaya çalışan polis ekibine zorluk çıkardı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Alkollü kadının sinir krizi geçirdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sürücüye işlem yapıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.