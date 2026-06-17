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Diyarbakır'da anız yangını geceyi aydınlattı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan anız yangınında alevler geceyi aydınlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İHA İHA
Diyarbakır'da anız yangını geceyi aydınlattı
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Diyarbakır'da Bağcılar Mahallesi'nde tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı, itfaiye erleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)