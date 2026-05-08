Diyarbakır'da baba ve oğlunun ölümüne ilişkin sanıklara ağırlaştırılmış müebbet

Diyarbakır’da korkunç olay 4 Kasım 2025’te yaşanmıştı.

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı’nda, kasap dükkanına gelen grup ile iş yerinde bulunanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Zülfü Coşan, oğlu Ensari Coşan ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KURTARILAMADILAR

Tedavi altına alınan yaralılardan Zülfü Coşan ile Ensari Coşan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan olay, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Görüntülerde 2 kişinin yerde yattığı, bir kişinin tabancayla ateş açtığı, bir başka kişinin ise yerde yatan kişiyi yumruk ve tekmelerle darbettiği anlar yer aldı. Ayrıca silahla ateş açan kişinin otomobille kaçtığı da görüldü.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianame, Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede, tutuklu sanıklar Ahmet Kaya, Şerif Kaya ve Aziz Othan ile tutuksuz sanıklar Abdulbaki F. ve Mehmet Zülküf F. ile haklarında yakalama kararı bulunan firari durumdaki Diyar O. ve Osman O. hakkında ‘kasten öldürme’ ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

6 AYDAN 5 YILA KADAR HAPİS

Ayrıca Ahmet Kaya ve Abdulbaki F. hakkında ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, tarafların kasaplık ve et ticareti yaptığı, aralarında uzun süredir ticari anlaşmazlık bulunduğu kaydedildi.

BARIŞMAK İÇİN BULUŞTULAR SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Şüpheli Şerif Kaya’nın olay günü tarafları konuşup barıştırmak amacıyla Zülfü ve Ensari Coşan’ı iş yerine çağırdığı, ancak buluşmanın silahlı kavgaya dönüştüğü belirtildi.

Savcılık değerlendirmesinde, olay yeri inceleme tutanakları, kamera kayıtları, kriminal raporlar, müşteki ve şüpheli ifadeleri ile diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiklerinin kanaatine varıldığı ifade edildi.

İddianamede, olay sonrası bazı silahların araç içerisinde saklandığının tespit edildiği, bu nedenle Ahmet Kaya ile Abdulbaki F. hakkında ayrıca ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan da ceza talep edildiği belirtildi.

TUZAĞA ÇEKİLDİLER

Zülfü Coşan’ın eşi H.C., iddianamede yer alan ifadesinde, olay tarihinde oğlu Ensari Coşan’a telefon geldiğini, ne olduğunu sorduğunda şüpheli Şerif Kaya ile konuştuğunu, Şerif’in kendisini olayın gerçekleştiği iş yerine çağırdığını söylediğini belirtti.

Ayrıca Şerif’in, taraflar arasındaki ihtilafın çözüleceğini ve barışacaklarını ifade ettiğini aktardı.

Bunun üzerine eşi ve oğlunun olay yerine gittiklerini, eşinin ve oğlunun şüphelilerden Şerif Kaya tarafından tuzağa çekilerek öldürüldüğünü düşündüğünü söylediği yer aldı.