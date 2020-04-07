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Diyarbakır'da balkona çıkan adam başından vuruldu

Diyarbakır'da sokaktaki silahlı kavga esnasında balkona çıkan adam kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

AA |
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Diyarbakır'da balkona çıkan adam başından vuruldu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi Örnek Sokak'ta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

KAFASINA MERMİ İSABET ETTİ

Sokaktan gelen seslere bakmak için evinin balkonuna çıkan 26 yaşındaki  Yakup Demircan'ın kafasına mermi isabet etti. Ağır yaralanan Demircan, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da balkona çıkan adam başından vuruldu

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