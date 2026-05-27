Diyarbakır’da bayramlaşma geleneği, site dayanışmasıyla yeniden canlandı

Apartman ve site yaşamının yaygınlaşmasıyla birlikte giderek zayıflayan komşuluk ilişkileri, Silvan’daki örnek bir organizasyonla yeniden can buldu. Site sakinleri, Kurban Bayramı kapsamında yeşil alanda düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Hazırlanan ikramlıklar ve sıcak sohbetlerle bayram alanı adeta küçük bir mahalle meydanına dönüştü. Katılımcılar, eski bayramların birlik ve beraberlik ruhunu yeniden hatırlama fırsatı buldu.

ÇOCUKLARA HARÇLIK, BÜYÜKLERE BAYRAMLAŞMA

Etkinliğe her yaştan site sakini katılırken, büyüklerin elleri öpüldü, çocuklara bayram harçlıkları ve çeşitli ikramlar dağıtıldı. Samimi görüntülerin oluştuğu bayramlaşmada komşular uzun süre sohbet ederek hasret giderdi.

Site sakinleri, çocukların bu kültürü görerek büyümesinin önemine dikkat çekerek, bayramların sadece bir tatil değil aynı zamanda toplumsal bağları güçlendiren önemli günler olduğunu ifade etti.

“KOMŞULUK BAĞLARINI CANLI TUTMAK İSTEDİK”

Etkinliğe katılan vatandaşlar, geçmişte bayramların tüm mahalleyle birlikte kutlandığını hatırlatarak günümüzde bu kültürün zayıfladığını dile getirdi. Site sakinleri, bu etkinlikle birlikte komşuluk ilişkilerini yeniden güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Vatandaşlar, “Eskiden bayramlar hep birlikte kutlanırdı. Şimdi çoğu yerde herkes kendi dünyasına çekilmiş durumda. Biz bu algıyı kırmak ve çocuklarımıza eski bayram kültürünü yaşatmak istedik” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

DAYANIŞMA VE KOMŞULUK RUHU YENİDEN HAYAT BULDU

Silvan’daki bu örnek uygulama, modern yaşamın getirdiği bireyselleşmeye karşı güçlü bir toplumsal mesaj olarak öne çıktı. Bayramlaşma etkinliği, komşuluk ilişkilerinin yeniden güçlendirilmesine katkı sağlarken, eski bayramların samimi atmosferini de yeniden hatırlattı.