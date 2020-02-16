Diyarbakır'da bir anne daha evladına kavuştu

Diyarbakır HDP İl Binası önünde 167 gündür devam eden nöbetten bugün bir sevindirici haber daha geldi.

Şanlıurfa ile Diyarbakır İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları kapsamında bir kişi, örgütten kaçarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

5 YIL ÖNCE KAÇIRILDI

Teslim olan kişinin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Gevriye Ayhan'ın çocuğu Pelda Ayhan olduğu belirlendi. Ayhan'ın 5 yıl önce teröristlerce Diyarbakır'dan dağa kaçırıldığı öğrenildi.

MÜJDEYİ BAKAN SOYLU'DAN ALDI

Bugün çadırda eylemdeyken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini cep telefonundan aradığını ifade eden Ayhan, kızının örgütten kaçıp Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu söylediğini belirtti. Kızıyla bugün veya yarın buluşturulacağını dile getiren Ayhan, şöyle konuştu:

"Bakanımız bana 'Gözünüz aydın kızınız teslim olmuş.' dedi. Allah ondan razı olsun. Kızım geldiği için çok sevindim, çok mutluyum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çok teşekkür ederim. Bize büyük destek verdiler. Allah onlardan razı olsun, Allah devlete zeval vermesin."

DİĞER AİLELER İÇİN İNANCI TAM

Eyleme katılan diğer annelerin de çocuklarına kavuşacağına inandığını dile getiren Ayhan, "Allah bu annelere evlat acısı göstermesin. İnşallah diğer aileler de yakında çocuklarına kavuşur." dedi.

7 KİŞİYE YÜKSELDİ

Böylelikle Diyarbakır'da süren evlat nöbetinin başlangıcından bu yana aileleriyle kucaklaşan çocuk sayısı 7 oldu.