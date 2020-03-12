Diyarbakır'da bir anne kızının çaldığı yüzüğü geri verdi

Diyarbakır'da kuyumcu R.A.'nın dükkanına geçen cuma günü müşteri gibi gelen genç kız, nişanlısına göstermek için tezgah üzerine çıkartılan yüzüklerin fotoğrafını çekmek istedi.

Kuyumcu da izin verdi.

DALGINLIĞINDAN FAYDALANIP ÇALDI

Ancak genç kız, kuyumcunun bir anlık dalgınlığından faylanıp, 2 bin lira değerindeki altın yüzüğü çantasına koydu. Genç kız dükkandan çıktıktan sonra yüzüğün olmadığını fark eden kuyumcu, iş yerinin güvenlik kamerasını izledi.

Kızının çaldığı yüzüğü kuyumcuya teslim etti İZLE

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Kuyumcu sonrasında genç kıza ait bu görüntüleri, sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntüdeki kızın kendi kızı olduğunu fark eden anne, yüzüğü kuyumcuya geri götürüp, teslim etti. Kuyumcu da şikayetinden vazgeçti.