taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2529
Euro
7.0278
Altın
1611.25
Borsa
95719.08
Gram Altın
324.767
Bitcoin
40260.08

Diyarbakır'da bir anne kızının çaldığı yüzüğü geri verdi

2 bin lira değerindeki altın yüzüğü geri alan kuyumcu, şikayetinden vazgeçti.

DHA | 12.03.2020 - 16:02..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Diyarbakır'da kuyumcu R.A.'nın dükkanına geçen cuma günü müşteri gibi gelen genç kız, nişanlısına göstermek için tezgah üzerine çıkartılan yüzüklerin fotoğrafını çekmek istedi.

Kuyumcu da izin verdi.

DALGINLIĞINDAN FAYDALANIP ÇALDI

Ancak genç kız, kuyumcunun bir anlık dalgınlığından faylanıp, 2 bin lira değerindeki altın yüzüğü çantasına koydu. Genç kız dükkandan çıktıktan sonra yüzüğün olmadığını fark eden kuyumcu, iş yerinin güvenlik kamerasını izledi.

Kızının çaldığı yüzüğü kuyumcuya teslim etti İZLE

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Kuyumcu sonrasında genç kıza ait bu görüntüleri, sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntüdeki kızın kendi kızı olduğunu fark eden anne, yüzüğü kuyumcuya geri götürüp, teslim etti. Kuyumcu da şikayetinden vazgeçti.

İlginizi Çekebilir
Samsun'da bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
55 yaşındaki 5 çocuk annesi kadın, yerde boğazı kesilmiş, ayaklarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde bulundu.
Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Gazeteci Hrant Dink cinayetinde olay yerinde olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra dava sürecinde tahliye olan emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş, saldırıda hayatını kaybetti.
İstanbul'da silahlı saldırıyı kameraya aldı
Seyrantepe’de bir berber dükkanına giren saldırgan, "namus meselesi" diyerek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu. O anları sosyal medya hesabından canlı yayınlayan saldırgan, gözaltına alındı.
İstanbul'da ilginç kaza: Öndeki aracı görmedi
Maltepe D-100 karayolunda sol şeritte duran otomobili fark edemeyen sürücünün kullandığı aracın otomobile çarpma anı, arkadan gelen başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fırsatçılar, ürünlere dudak uçuklatan zamlar yapıyor
Fırsatçılar, ürünlere dudak uçuklatan zamlar yapıyor
382
İstanbul'daki kolonya stokları tükenmek üzere
İstanbul'daki kolonya stokları tükenmek üzere
398
Ara tatilin erkene alınması gündemde
Ara tatilin erkene alınması gündemde
68
Çin: Koronavirüs haziran ayında bitebilir
Çin: Koronavirüs haziran ayında bitebilir
88
Okullardaki sosyal etkinlikler iptal
Okullardaki sosyal etkinlikler iptal
121
Ronaldo, Juventus'a İtalya'ya dönemeyeceğini iletti
Ronaldo, Juventus'a İtalya'ya dönemeyeceğini iletti
75
ABD Avrupa'dan seyahatleri askıya aldı
ABD Avrupa'dan seyahatleri askıya aldı
74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir